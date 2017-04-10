Александр Шмурнов: Стал ли сильнее «Спартак»? Посмотрите соотношение очков в прошлом и нынешнем сезоне у ЦСКА и «Зенита»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов ответил на вопрос одного из пользователей Twitter.

«Спартак» за 22 тура в этом сезоне набрал больше очков чем за 30 игр в прошлом! «Спартак» настолько стал сильней или соперники слабее?», – вопрос Шмурнову.

@AShmurnov Спартак за 22тура в этом сезоне набрал больше очков чем за 30игр в прошлом! Спартак настолько стал сильней или соперники слабее? — Денис Торгашов (@sineD_str) 9 апреля 2017 г.

«А вы посмотрите соотношение очков в прошлом сезоне и нынешнем у ЦСКА и «Зенита». Вопрос сам отпадет», – ответил Шмурнов.

А вы посмотрите соотношение очков в прошлом сезоне и нынешнем у ЦСКА и Зенита. Вопрос сам отпадёт. https://t.co/xRCEjIdVz7 — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 9 апреля 2017 г.

Напомним, в прошлом сезоне после 22-го тура на счету армйцев было 43 очка (в нынешнем – столько же), а у питерской команды – 40 (в нынешнем – 43).