КДК рассмотрит удаление Скрипченко в матче с «Амкаром» и поведение игроков «Анжи»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке заседания комитета, которое состоится 12 апреля.

– По матчу «Крылья Советов» – «Амкар»: болельщики самарского клуба скандировали ненормативную лексику, также рассмотрим удаление из технической зоны главного тренера Вадима Скрипченко за вмешательство в действия помощника судьи. По игре «Локомотив» – «Ростов» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обеих команд, а также неправомерные действия болельщиков «Ростова», которые сидели на ограждении стадиона.

«Зенит» – «Анжи»: неправомерное поведение махачкалинского клуба – шесть желтых карточек в одном матче. По игре «Локомотив» – «Уфа» рассмотрим использование пиротехники болельщиками московского клуба, а также выход за пределы технической зоны главного тренера уфимской команды Сергея Семака, – цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, «Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью в Самаре – 2:2. Вадим Скрипченко был удален на 67-й минуте. Тренер был недоволен решением главного арбитра Виталия Мешкова, зафиксировавшего фол со стороны Кристиано Паскуато на Секу Конде.

Матч «Зенита» и «Анжи» также завершился ничьей – 1:1. По ходу матча судья Алексей Сухой удалил защитника сине-бело-голубых Николаса Ломбертса и показал предупреждения игрокам «Анжи» Томасу Фибелю, Аязу Гулиеву, Филиппу Будковскому, Брауну Форбсу, Саиду Эззатолахи и Арсену Хубулову.

После 22 туров лидером чемпионата остался «Спартак». Красно-белые на восемь очков опережают ближайших преследователей – ЦСКА и «Зенит».

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