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Александр Глеб: Уровень чемпионата России за пять лет не изменился

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб высказал свое мнение по поводу уровня чемпионата России.

- По мне - все так же, как и было. Уровень РФПЛ за пять лет не стал ни лучше, ни хуже. 

- Ваши дальнейшие отношения с «Крыльями» зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

- Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное — добиться того, чтобы «Крылья» остались в РФПЛ. Будем для этого делать всё возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал, - цитируют Глеба «Известия».

Напомним, что 35-летний Глеб выступал за «Крылья Советов» в 2012 году. Футболист вернулся в самарский клуб в 2017 году. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России четыре матча. 

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