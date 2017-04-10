Александр Глеб: Уровень чемпионата России за пять лет не изменился

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб высказал свое мнение по поводу уровня чемпионата России.

- По мне - все так же, как и было. Уровень РФПЛ за пять лет не стал ни лучше, ни хуже.

- Ваши дальнейшие отношения с «Крыльями» зависят от сохранения клубом прописки в премьер-лиге?

- Время покажет, сейчас нет смысла рассуждать. Главное — добиться того, чтобы «Крылья» остались в РФПЛ. Будем для этого делать всё возможное. А там посмотрим, как быть дальше, пока я об этом не думал, - цитируют Глеба «Известия».

Напомним, что 35-летний Глеб выступал за «Крылья Советов» в 2012 году. Футболист вернулся в самарский клуб в 2017 году. В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России четыре матча.