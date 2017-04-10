Дмитрия Шнякин: Ребров – самый малообсуждаемый герой «Спартака»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об игре голкипера московского «Спартака» Артема Реброва, отметив его сэйв в матче 22-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).
«Пенальти в ворота «Спартака» – ерунда полная. Хотя Азамат – не симулянт. И вновь в деле самый малообсуждаемый герой сезона «Спартака» – Ребров», – написал Шнякин на своей странице в Twitter.
Пенальти в ворота Спартака - ерунда полная. Хотя Азамат не симулянт. И вновь в деле самый малообсуждаемый герой сезона Спартака - Ребров 👏🏻— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 9 апреля 2017 г.
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Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция