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Дмитрия Шнякин: Ребров – самый малообсуждаемый герой «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об игре голкипера московского «Спартака» Артема Реброва, отметив его сэйв в матче 22-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).

«Пенальти в ворота «Спартака» – ерунда полная. Хотя Азамат – не симулянт. И вновь в деле самый малообсуждаемый герой сезона «Спартака» – Ребров», – написал Шнякин на своей странице в Twitter.

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Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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