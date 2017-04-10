Сергей Веденеев: Оборона «Спартака» небезупречна, матч с «Уфой» это доказал

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями в преддверии матча питерцев со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ.

- «Спартак» может проиграть три ближайших матча кряду - «Зениту», «Ростову» и ЦСКА?

- Оборона «Спартака» небезупречна, что и матч с «Уфой» показал. Пенальти уфимцы заработали, гол после фланговой подачи забили. Если соперникам удастся воспользоваться проблемами команды Карреры в линии защиты, такой вариант не исключаю.

Откровенно говоря, меня больше волнует не результат матча со «Спартаком», а количество времени, необходимого для возвращения «Зенита» как боевой единицы, которая способна обыграть любого соперника по Премьер-лиге или, по крайней мере, имеет высокие шансы на победу над ним. Что будет толку даже после разгрома «Спартака», если в следующих матчах «Зенит» упрется в стену из девяти человек в обороне какого-нибудь аутсайдера и не сможет ее сокрушить?

Кстати, в отличие от «Зенита», у красно-белых, которые практически по ходу всего сезона играют и тренируются в недельном цикле, все живы-здоровы, вся команда в строю. Они хорошо готовы физически, у них есть быстрые игроки - опять-таки, в отличие от «Зенита». А против быстрых футболистов нет оружия - рано или поздно они разрушают оборону, которая устает и начинает допускать ошибки. Не случайно москвичи много мячей, причем решающих, забивают как раз «на флажке», - цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

Напомним, что матч состоится 16 апреля в 20:00 мск. После 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 51 очко. У «Зенита» 43 балла.





