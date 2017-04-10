Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы U18 по волейболу среди девушек.

Подопечные Александра Карикова на тай-брейке обыграли команду Италии со счетом 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10). Лучшими у россиянок стали Валерия Шевчук, которая принесла команде 15 очков, и Татьяна Кадочкина – 13 очков. Виктория Пушина набрала 5 очков на блоке.

С поражения от итальянок (0:3) россиянки стартовали на первенстве континента в Нидерландах, а завершили турнир победой над тем же соперником в финале.

В матче за бронзу сборная Белоруссии на тай-брейке обыграла команду Сербии (3:2).

Напомним, что этот турнир стал тренерским дебютом для прославленной волейболистки Екатерины Гамовой, она вошла в штаб главного тренера команды – Александра Карикова.