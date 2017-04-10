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Пауло Дибала: Не хочу быть новым Месси, я иду своей дорогой

Источник:  La RepubblicaКомментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 11 апреля, на домашней арене туринского клуба.

«Восхищаюсь и уважаю Месси. Он не раз выигрывал Лигу чемпионов, а я только мечтаю об этом. Конечно, мне хочется завоевать трофей вместе с «Ювентусом». Что касается нашего матча, то я сделаю все, чтобы обыграть Месси. Но не стоит забывать, что у «Барселоны» есть еще и Неймар.

Я – новый Месси? Люди должны понять, что меня зовут Пауло Дибала. Я иду своей дорогой. Конечно, мне понятны сравнения со стороны аргентинцев, но я не собираюсь становится новым Месси. Лионель – уникален, как и Диего Марадона. Мне никто не говорил, что я его наследник.

Три года назад я выступал за «Палермо» в серии в, а завтра мне предстоит провести один из самых лучших матчей в карьере. Когда я приехал в «Ювентус», наш тренер немного изменил мой стиль игры, однако, я должен был и пересмотреть свое отношение. Сейчас вокруг меня игроки, которые выиграли немало трофеев, и я пытаюсь стать одним из них», – цитирует форварда La Repubblica.

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