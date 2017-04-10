Екатерина Гамова: Мы переиграли итальянок командной игрой

После победного финала женского чемпионата Европы U-18, мы поговорили с куратором молодежных сборных, нашей прославленной волейболисткой, Екатериной Гамовой.

– Екатерина, поздравляем Вас и девушек с золотом чемпионата Европы. Как все-таки мы смогли переломить игру и добыть эту феноменальную победу?

– Сегодня сработал наш план на игру, мы переиграли итальянок именно командной игрой.

– Не было страха, когда не довели до победы четвертый сет?

– Нет. Не было. Я видела те эмоции, которые испытывали наши девочки, этот сумасшедший настрой, то большое желание победить. Наоборот мы успокоились и поверили в победу вместе с ними. Даже когда у нас получили травмы игроки, остальная команда сыграла за себя и за ту девушку. Когда в пятой партии при нашем матчболе, итальянки сократили отставание и тренерский штаб взял тайм-аут, я просто кричала со своего места игрокам: «Успокойтесь и мы победим!»