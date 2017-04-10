Олег Иванов: Готов завершить карьеру в «Тереке»

Полузащитник Олег Иванов сообщил, что готов завершить игровую карьеру в грозненском «Тереке».

- Если будет предложение, готов был бы завершить карьеру в «Тереке», почему нет. Хороший клуб, для футбола все есть, болельщики любят команду и поддерживают ее.

Ближе к завершению карьеры все больше понимаешь, насколько любишь эту игру. На самом деле, буду играть, пока позволяет здоровье и приношу пользу, а если почувствую, что не попадаю в состав, не буду никого мучить и пойду дальше, - цитирует Иванова ТАСС.

Действующее соглашение Иванова с «Тереком» истекает по окончании сезона. В текущем сезоне футболист провел за грозненский клуб 14 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.