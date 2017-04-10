Олег Иванов: На Кокорина чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба из-за травм не играет в сборной России и при этом выступает за клуб, а также высказался о непопадании Александра Кокорина в состав национальной команды.

- Просто надо понимать, что играя в сборной, у тебя есть постоянный диалог с тренером и доктором, если у тебя есть болячки. У меня тоже были проблемы с температурой, но я мог подойти и сказать Рашиду Маматкуловичу (Рахимову), что я себя плохо чувствую. И мы могли прийти к тому, что надо было выходить на поле хотя бы настолько, насколько могу. А в сборной ты представляешь страну, и никто не поймет, если ты приедешь не готовым. По-моему, здесь груз ответственности больше.

Почему Кокорину не удается раскрыть свой потенциал? Мне кажется, что на него чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал, напишут, то что-то еще, - приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Артем Дзюба провел последний матч за сборную России 9 октября, когда национальная команда проиграла в товарищеской встрече Коста-Рике (3:4). Форвард в этой игре забил два гола. В ноябре нападающий пропустил матчи с Катаром (1:2) и Румынией (1:0), а в марте не смог сыграть против Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).

Александр Кокорин в последний раз играл за сборную 15 ноября, когда подопечные Станислава Черчесова обыграли Румынию. В феврале форвард был задержан московскими полицейскими за выезд на встречную полосу. 24 марта суд признал футболиста виновным в правонарушении и на четыре месяца лишил его водительских прав.

В текущем сезоне премьер-лиги Дзюба отметился девятью голами в 19 матчах, а Кокорин в 22 играх забил четыре мяча.