Дутра Силва поднялся на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в Панаме
Бразильский теннисист Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.
9 апреля Рожерио Дутра Силва в финале «Челленджера», который состоялся в Панаме, обыграл Педжу Крштина из Сербии со счетом 6:2, 6:4.
Отметим, что первая десятка Чемпионской гонки осталась без изменений, а лучший из россиян Даниил Медведев занимает 39-е место.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 10 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 4045 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 2235
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 1500
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 1365
5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 1255
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140
7 (7). Джек Сок (США) – 1130
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 1055
9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 985
10 (10). Ник Кирьос (Австралия) – 855
...39 (38). Даниил Медведев (Россия) – 345
46 (62). Рожерио Дутра Силва (Бразилия) – 315
47 (45). Андрей Рублев (Россия) – 311
48 (46). Евгений Донской (Россия) – 308