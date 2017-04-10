Дутра Силва поднялся на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в Панаме

Бразильский теннисист Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.

9 апреля Рожерио Дутра Силва в финале «Челленджера», который состоялся в Панаме, обыграл Педжу Крштина из Сербии со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что первая десятка Чемпионской гонки осталась без изменений, а лучший из россиян Даниил Медведев занимает 39-е место.



Чемпионская гонка ATP

Версия от 10 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 4045 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 2235

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 1500

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 1365

5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 1255

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140

7 (7). Джек Сок (США) – 1130

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 1055

9 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 985

10 (10). Ник Кирьос (Австралия) – 855

...39 (38). Даниил Медведев (Россия) – 345

46 (62). Рожерио Дутра Силва (Бразилия) – 315

47 (45). Андрей Рублев (Россия) – 311

48 (46). Евгений Донской (Россия) – 308