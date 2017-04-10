Симонян об игре «Спартака»: Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал игру «Спартака» в матче с «Уфой» (3:1) в 22-м туре РФПЛ.

- Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки «Зенит» и ЦСКА. Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее - то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит (после игры с «Оренбургом») про радость в раздевалке, а я говорю: «Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты. То же самое и вчера, забей пенальти - могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение - игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча, - считает Симонян.

Напомним, что матч «Уфа» - «Спартак» завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых. После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».