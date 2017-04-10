Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главгосэкспертиза утвердила проект реставрации стадиона в Красноярске для зимней Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реставрации и приспособления для современного использования Стадиона имени Ленинского комсомола в Красноярске.

В 2019 году на его арене пройдут соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Стадион имени Ленинского комсомола, больше известный как Центральный стадион Красноярска, был построен в 1967 году построен по проекту архитектора Виталия Орехова.  Арена спроектирована в виде огромной ладьи со спущенными на воду веслами - теперь этот уникальный стадион включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реставрацию арены и вспомогательных объектов, относящихся к ней, усиление технических конструкций, перепланировку и отделку внутренних помещений, а также - в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности - замену всех посадочных мест. В рамках реализации проекта будут отремонтированы мачты электроосвещения стадиона и благоустроена прилегающая территория. В целях предотвращения угрозы террористических актов на объекте будут установлены современные средства антитеррористической защиты.

Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 000 мест, при последующей эксплуатации - 15 000. При этом на стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главгосэкспертиза за год сэкономила 300 миллиардов на стадионах и аэропортах чемпионата мира и УниверсиадыГлавгосэкспертиза России опубликовала данные об итогах работы в 2016 году.Радионова – победительница Универсиады в женском одиночном катании, Туктамышева – четвертаяРоссийская фигуристка Елена Радионова на зимней Универсиаде в Алма-Ате выиграла золотую медаль в соревнованиях в женском одиночном катании.Главгосэкспертиза утвердила проект трасс для хафпайпа на зимней УниверсиадеГлавгосэкспертиза утвердила проекты горнолыжных трасс зимней УниверсиадыГлавгосэкспертиза одобрила проект строительства первого в России современного биатлонного стадионаГлавгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.Дворкович провел совещание о подготовке к Универсиаде в КрасноярскеЗаместитель председателя правительства Аркадий Дворкович провел в Красноярске совещание о подготовке к Красноярскому экономическому форуму и XXIX Зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году.
Футбол
Александр Шмурнов: Стал ли сильнее «Спартак»? Посмотрите соотношение очков в прошлом и нынешнем сезоне у ЦСКА и «Зенита»
Биатлон
Зубова выиграла марафон на чемпионате мира в Тюмени
Легкая атлетика
Сергей Шубенков: Еще не получил ответа от IAAF по поводу участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена
Футбол
Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи
все новости