Главгосэкспертиза утвердила проект реставрации стадиона в Красноярске для зимней Универсиады

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реставрации и приспособления для современного использования Стадиона имени Ленинского комсомола в Красноярске.

В 2019 году на его арене пройдут соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады.



Стадион имени Ленинского комсомола, больше известный как Центральный стадион Красноярска, был построен в 1967 году построен по проекту архитектора Виталия Орехова. Арена спроектирована в виде огромной ладьи со спущенными на воду веслами - теперь этот уникальный стадион включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реставрацию арены и вспомогательных объектов, относящихся к ней, усиление технических конструкций, перепланировку и отделку внутренних помещений, а также - в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности - замену всех посадочных мест. В рамках реализации проекта будут отремонтированы мачты электроосвещения стадиона и благоустроена прилегающая территория. В целях предотвращения угрозы террористических актов на объекте будут установлены современные средства антитеррористической защиты.

Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 000 мест, при последующей эксплуатации - 15 000. При этом на стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.



