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Моуринью хочет, чтобы «МЮ» приобрел этим летом Озила

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может покинуть столичный клуб по окончании сезона.

Как сообщает Daily Mirror, на игрока сборной Германии претендует «Манчестер Юнайтед», а инициатором сделки является наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который знаком с футболистом по работе в «Реале».

Ранее сообщалось, что хавбек примет решение относительно своего будущего опираясь на главного тренера «канониров» Арсена Венгера, который раздумывает над уходом из «Арсенала».

По информации СМИ, на игрока лондонской команды, помимо «МЮ», претендуют «Фенербахче» и «Барселона».

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