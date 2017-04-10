Пасека вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в Румынии

Призер Олимпийских игр Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, сообщил старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.

- Могу сказать, что на чемпионат Европы поедут Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Еремина и Ангелина Мельникова. Нам очень важно просмотреть на этом турнире молодых Капитонову и Еремину, для которых чемпионат Европы будет первым серьезным международным стартом на взрослом уровне. Тем более что это европейское первенство - личное, борьбы за командные медали не будет, - сказал тренер ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет в румынской Клуж-Напоке с 19 по 23 апреля. На турнире будут разыграны медали только в личных соревнованиях.