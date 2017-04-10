Футболистам «Ростова» выплатили зарплаты за январь

Руководство «Ростова» полностью погасило задолженности перед игроками по зарплате за 2016 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам источника, футболистам также выплатили зарплаты за январь. По состоянию на февраль в клубе задерживали зарплату за 4 месяца. Сообщается, что выплаты связаны с поступлением в «Ростов» призовых за участие в еврокубках.

После 22 туров донской клуб занимает восьмое место в чемпионате России, в активе команды 32 очка. В Лиге Европы «Ростов» дошел до 1/8 финала и уступил «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей.