Джикия стал лучшим в верховых единоборствах в матче «Уфа» – «Спартак»

Вчера в матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.

Отметим, что в составе красно-белых дебютировал Георгий Джикия. По данным Wyscout, он вступил в единоборство 25 раз (больше, чем другие защитники), выиграв 68% дуэлей. В том числе Джикия вступил в 13 верховых единоборств, выиграв 10. Это лучший показатель в матче.

Кроме того, Джикия сделал 42 передачи с низкой точностью – 67%.

Напомним, Джикия перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Амкара».