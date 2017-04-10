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Джикия стал лучшим в верховых единоборствах в матче «Уфа» – «Спартак»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.

Отметим, что в составе красно-белых дебютировал Георгий Джикия. По данным Wyscout, он вступил в единоборство 25 раз (больше, чем другие защитники), выиграв 68% дуэлей. В том числе Джикия вступил в 13 верховых единоборств, выиграв 10. Это лучший показатель в матче.

Кроме того, Джикия сделал 42 передачи с низкой точностью – 67%.

Напомним, Джикия перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Амкара».

Новая тактика Карреры. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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