Джикия стал лучшим в верховых единоборствах в матче «Уфа» – «Спартак»
Вчера в матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.
Отметим, что в составе красно-белых дебютировал Георгий Джикия. По данным Wyscout, он вступил в единоборство 25 раз (больше, чем другие защитники), выиграв 68% дуэлей. В том числе Джикия вступил в 13 верховых единоборств, выиграв 10. Это лучший показатель в матче.
Кроме того, Джикия сделал 42 передачи с низкой точностью – 67%.
Напомним, Джикия перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Амкара».
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Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция