Константин Лепехин: Под Луческу уже шатается кресло

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что главный тренер питерского клуба Мирча Луческу может быть отправлен в отставку.

– Шатается ли кресло под Луческу? Я думаю, что да. И это объективно. «Зенит» допустил несколько осечек после возобновление сезона. Хромают результаты, хромает качество игры. Однако тут важно вернуться к тому моменту, когда подписывался контракт с Луческу. Наверное, оговаривалось с румыном, какую клуб будет вести селекционную работу — кто останется в команде, кто уйдет.

Если все было оговорено и Луческу пошел на такие условия, то, конечно, он ответственен за такие результаты. Другое дело, если ему сказали: «Вот это твоя команда, и ты будешь здесь работать». А потом продали Эсекьеля Гарая, Акселя Витселя, Халка. В этом случае вина Луческу является минимальной, – заявил Лепехин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью в Петербурге 1:1. Голами отметились Павел Яковлев и Александр Кокорин. Набрав 43 очка, подопечные Мирчи Луческу делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От «Спартака», лидирующего в чемпионате, зенитовцы отстают на восемь очков.



В следующем туре «Зенит» сыграет против красно-белых в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.