«Дженоа» вернул главного тренера спустя полтора месяца после его увольнения

Хорватский специалист Иван Юрич вернулся на пост главного тренера «Дженоа» спустя полтора месяца после увольнения. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Наставник встал у руля клуба минувшим летом, а в феврале этого года он покинул свой пост, а его место занял Андреа Мандорлини, подписавший с клубом контракт до июня 2018 года.

Однако, под руководством нового тренера «Дженоа» набрал четыре очка в шести матчах, и руководство решило вернуть Юрича.

На данный момент команда занимает 16-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков.