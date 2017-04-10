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«Дженоа» вернул главного тренера спустя полтора месяца после его увольнения

Источник:  ФК «Дженоа»Комментарии

Хорватский специалист Иван Юрич вернулся на пост главного тренера «Дженоа» спустя полтора месяца после увольнения. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Наставник встал у руля клуба минувшим летом, а в феврале этого года он покинул свой пост, а его место занял Андреа Мандорлини, подписавший с клубом контракт до июня 2018 года.

Однако, под руководством нового тренера «Дженоа» набрал четыре очка в шести матчах, и руководство решило вернуть Юрича.

На данный момент команда занимает 16-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков.

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