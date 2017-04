Никола «NiKo» Ковач признан лучшим игроком SL i-League StarSeries Season 3

Игрок команды FaZe Clan Никола «NiKo» Ковач был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире SL i-League StarSeries Season 3.

.@FaZe_NiKoo with his first HLTV MVP by ZOWIE medal #StarSeriesS3 pic.twitter.com/i2gJSJMAn6