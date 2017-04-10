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Илюмжинов остается на посту президента ФИДЕ как минимум до 2018 года

Источник:  ChessdomКомментарии

Кирсан Илюмжинов остается на посту президента Международной федерации шахмат (FIDE) по итогам внеочередного заседания президентского совета организации в Афинах, сообщает Chessdom.

По информации источника, россиянин останется главой федерации до 2018 года, потом состоятся очередные выборы президента. Правда, его полномочия будут ограничены, он не сможет принимать важных решений и подписывать контракты.  

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что президент федерации Кирсан Илюмжинов принял решение уйти в отставку.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом FIDE. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией»  и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».    

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