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Арсен Венгер: «Арсенал» помог Окслейд-Чемберлену пройти путь становления, он должен остаться в клубе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

В частности, французский специалист прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, а также отметил, что клуб планирует сохранить текущий состав. 

«На мой взгляд, Окслейд-Чемберлен должен остаться в клубе. Это очень важно. Мы пригласили его, когда он был очень молод. Именно наш клуб помог ему пройти путь становления. Алекс – настоящий профессионал, у него есть характер. К тому же, он отлично читает игру, и мне это нравится. «Арсеналу» придется очень тяжело, если мы его потеряем.

Вообще, он очень много критикует себя. Вижу, как Алекс работает на тренировках. Он один из тех парней, которые критично относятся к своей игре. Вы сами видите, как Окслейд-Чемберлен может в любой игре накричать на самого себя.

Что касается других игроков, то мы планируем продлить с ними соглашения до конца текущего года. Скорее всего, этот вопрос решится в течении лета. Да, у нас много молодых и талантливых ребят, поэтому «Арсенал» должен принять решение, как можно скорее. Речь идет о Рэмзи, Уилшере, а также Гиббсе. 

Мы должны заботиться о команде. Сейчас у нас много хороших игроков, но очень важно, чтобы они были заинтересованы в игре за нашу команду. Учитывая ситуацию на рынке, мы должны найти способ сохранить всех футболистов», – приводит слова Венгера интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберлен может перейти в «Манчестер Юнайтед», как и его одноклубник – Месут Озил.

Добавим, что по информации СМИ, «Челси» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

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