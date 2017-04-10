Стадион на Крестовском острове примет учения спасателей МЧС

12 апреля главное управление МЧС по Санкт-Петербургу в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу проведет учения на стадионе, расположенном на Крестовском острове.

Мероприятие нацелено на отработку совместных действий пожарно-спасательных и аварийных служб, силовых ведомств и служб жизнеобеспечения города при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает «Петербургский дневник». Во время учений планируется отработать действия при беспорядках на трибунах и пожаре, возникшем из-за использования пиротехники.

По данным издания, в учениях примут участие более тысячи человек, а стадион посетят члены правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В нем сыграют «Зенит» и «Урал». Петербургский клуб до Кубка конфедераций проведет на арене еще два матча: 7 мая против «Терека» и 17 мая против «Краснодара».

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