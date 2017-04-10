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Пауло Дибала: «Барселона»? Хочу насладиться игрой за лучшую команду в истории «Ювентуса»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопрос о возможном переезде в стан сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет борьбу за игрока сборной Аргентины с мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». Ожидается, что трансфер нападающего должен состояться по окончании сезона.

«Не могу ответить на этот вопрос. Как я уже говорил, мне было сложно представить, что будучи игроком «Палермо», я стану нападающим «Ювентуса». Вы не можете знать того, что случится завтра. Сейчас я наслаждаюсь своей карьерой в Турине. Во вторник меня ждет великолепный матч, а что будет потом – не знаю.

Сейчас мне выпала возможность выступать за одну из лучших команд в истории «Ювентуса», и я хочу насладиться этим. К тому же, меня очень любит местная публика», – заявил аргентинец, слова которого приводит Football Espana.

Первый матч «Ювентуса» и «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится завтра, 11 апреля, в Турине и стартует в 21.45 мск.

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