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Официально: «Валенсия» выкупила права у «Ювентуса» на Дзадзу

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Форвард сборной Италии Симоне Дзадза продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает пресс-служба «Валенсии», клуб выкупил права на нападающего и подписал с ним контракт до 2021 года. Отмечается, что новое соглашение вступит в силу 1 июля этого года.

Напомним, 25-летний Дзадза минувшим летом был отдан «Ювентусом» в аренду в «Вест Хэм», а зимой этого года он перебрался на тех же правах в «Валенсию». При этом, испанский клуб заплатил действующему чемпиону серии а 2 млн евро.

На данный момент в активе игрока 25 матчей и 4 гола.

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