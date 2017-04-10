Александр Бубнов: В матче «Урал» – «Оренбург» будет ничья

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ «Урал» – «Оренбург».

– «Оренбург» хорошо выглядел в матче со «Спартаком», в концовке ему не повезло. Гости будут свежее вышедшего в финал Кубка России «Урала», они мотивированнее, так как сражаются за выживание. Вместе с тем отдалившийся от опасной зоны «Урал» за редким исключением очень уверенно выступает во второй части сезона. Вердикт – ничья 0:0, – цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.