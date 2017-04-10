Гонсало Игуаин: В матче с «ПСЖ» у «Барселоны» был выходной, больше такого не повторится

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной».

Напомним, команды встретятся в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится завтра, 11 апреля в Турине и стартует в 21.45 мск.

«Футбол непредсказуем. Команда, которая, как думали многие, покинет турнир, вышла в четвертьфинал. Думаю, в матче с «Ювентусом» они будут намного увереннее. В день, когда «Барселона» проиграла «ПСЖ», у нее был выходной. Думаю, такого больше не повторится.

У нас есть маленькое преимущество – первый матч состоится в Турине. Мы хотим выиграть в родных стенах, чтобы увеличить свои шансы на выход в полуфинал», – заявил аргентинец, слова которого приводит интернет-портал Goal.

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