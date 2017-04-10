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Московские таможенники изъяли крупную партию контрафактных сувениров с символикой ФИФА

Источник:  RT на русскомКомментарии

Таможенники аэропорта Домодедово изъяли крупную партию контрафактных сувениров с символикой Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает RT.

«В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат ФИФА: «RUSSIA 2018», «WORLD CUP 2018», в том числе изобразительный товарный знак», – говорится в сообщении на официальном сайте Федеральной таможенной службы. 

На днях в аэропорт Домодедово из Гонконга прибыл груз в адрес физического лица. По выявленному факту Домодедовской таможней проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение о привлечении лица к установленной законом ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности ФИФА. 

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