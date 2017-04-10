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Итальянец Риццоли рассудит «Баварию» и «Реал» в Мюнхене

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны имена арбитров, которые обслужат первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что игру между «Баварией» и «Реалом», которая состоится 12 апреля в Мюнхене, рассудит бригада арбитров из Италии во главе с Николой Риццоли, а помогать ему на боковых линиях будут Риккардо Ди Фиоре, Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты – Лука Банти, Антонио Дамато. Четвертый арбитр – Эленито Ди Либераторе.

Матч «Лестер» – «Атлетико» рассудит бригада рефери из Швеции во главе с Юнасом Эрикссоном. Помогать ему будут Матиас Класениус и Даниэль Вернмарк.  Дополнительными ассистентами рефери назначены Стефан Юханнессон, Маркус Стрембергсон. Четвертый арбитр – Мехмет Джулум.

Напомним, все вышеперечисленные матчи состоятся 12 апреля и стартуют в 21.45 мск.

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