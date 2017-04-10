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Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео)

Источник:  The TelegraphКомментарии

Хавбек «Эвертона» Росс Баркли оказался в непростой ситуации во время отдыха в одном из баров Ливерпуля.

Как сообщает издание The Telegraph, игрок сборной Англии повздорил с неизвестным, после чего тот нанес два удара по лицу футболиста. Отмечается, что полиция Ливерпуля уже начала расследование инцидента.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек «ирисок» провел во всех турнирах 33 матча, забил 5 голов и отдал 8 голевых передач.

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