Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео)

Хавбек «Эвертона» Росс Баркли оказался в непростой ситуации во время отдыха в одном из баров Ливерпуля.

Как сообщает издание The Telegraph, игрок сборной Англии повздорил с неизвестным, после чего тот нанес два удара по лицу футболиста. Отмечается, что полиция Ливерпуля уже начала расследование инцидента.

Ross Barkley getting caught off guard last night in a club. 😵pic.twitter.com/b5tLyXDmjy