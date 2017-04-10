Денис Бояринцев: «Спартак» радует своей игрой

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что красно-белые на сегодняшний день демонстрирует самый содержательный футбол в России.

- «Спартак» радует своей игрой, ребята с большим желанием проводят каждый матч. В общем, приятные впечатления от игры команды остаются. Я бы сказал, что «Спартак» сейчас показывает самый содержательный футбол в чемпионате России. Плюс видна запредельная мотивация у спартаковцев, а в спорте это самое важное. «Спартак» имеет комфортное преимущество, но ребята настроены и будут играть правильно и до последнего, не допустив расслабленности, - сказал Бояринцев.

После 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 51 очко. У «Зенита» и ЦСКА по 43 балла.