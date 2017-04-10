«Металлург» Мг – СКА. КХЛ оштрафовала Санталу за удар Гусева

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал денежным штрафом форварда магнитогорского «Металлурга» Томми Санталу за удар игрока СКА Никиты Гусева клюшкой в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Также СДК наложил на финского хоккеиста большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).

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Напомним, ранее КХЛ оштрафовала еще трех хоккеистов обеих команд за различные нарушения. Оскар Осала и Илья Ковальчук получили штрафы за атаку соперника в голову, а Вадим Шипачев был наказан таким же образом за удар Владислава Калетника в пах.

Первый матч финальной серии завершился победой СКА со счетом 5:4. Вторая игра состоится в Магнитогорске сегодня, 10 апреля. Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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