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Алишер Усманов: Могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника

Источник:  BloombergКомментарии

Акционер лондонского «Арсенала» Алишер Усманов высказался о ситуации наставника «пушкарей» Арсена Венгера.

Ранее стало известно, что французский специалист, который работает с командой уже больше 20 лет, может покинуть клуб по окончании сезона.

«Нужна некоторая преемственность. Это включает в себя необходимость подготовки преемника для Венгера, но очень уважительным путем. Я могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника», – цитирует Усманова Bloomberg.

По информации СМИ, будущее Венгера в «Арсенале» зависит только от него самого, поскольку клуб готов продлить с ним контракт, который истекает грядущим летом.

При этом, «Арсенал» готов к уходу специалиста, и проявляет интерес к Томасу Тухелю («Боруссия» Д) и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

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