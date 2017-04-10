Юрий Семин: Игнатьев начнет тренироваться к 20 апреля, Чорлука занимается в общей группе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о самочувствии полузащитника Владислава Игнатьева.

- По здоровью Игнатьева пока сложно о чем-то говорить. Надеемся, что он начнет тренироваться числу к 20-му. Чорлука уже тренируется в общей группе и готовится к следующей игре, - сказал Семин ТАСС.

Игнатьев получил травму в полуфинале Кубка России с «Уфой» (1:0). В текущем сезоне футболист сыграл за «Локомотив» в 11 матчах чемпионата России и забил два гола.