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Форвард «Сельты» Росси получил травму и пропустит остаток сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:2).

Как сообщает пресс-служба галисийского клуба, игрок пропустит остаток нынешнего сезона. Отмечается, что у итальянского футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. 

В ближайшее время Росси будет прооперирован, а на восстановление форварду потребуется от шести до семи месяцев.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел во всех турнирах 30 матчей, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.

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