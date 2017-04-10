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Стартовали продажи билетов на «ИгроМир» и Comic Con Russia 2017

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Оргкомитет крупнейшей игровой выставки «ИгроМир 2017» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2017 объявляет о начале продаж единых билетов на оба мероприятия.

Билеты на «Игромир 2017» и Comic Con Russia 2017 уже можно заказать через билетного оператора TicketPlan.ru, непосредственно на сайте выставки «ИгроМир» и сайте фестиваля Comic Con Russia, а также на сайте билетного оператора СONCERT.RU, Яндекс Афише, Афише Рамблера и магазинах Евросеть.

Двери «ИгроМир 2017» и Comic Con Russia 2017 будут открыты для всех желающих с 29 сентября по 1 октября 2017 года на лучшей выставочной площадке Москвы — Крокус Экспо (павильон №1).

Специальная цена единых билетов на выставку «Игромир 2017» и Comic Con Russia 2017, действующая на ограниченное количество билетов в предварительной продаже:

Билет на пятницу, 29 сентября — 900 рублей;
Билет на субботу, 30 сентября — 1300 рублей
Билет на воскресенье, 1 октября — 1100 рублей;
VIP-билет — 7000 рублей.

Количество билетов всех категорий ограничено. Доступ на мероприятия осуществляется по единому билету.

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