ЦСКА поздравил Федора Чалова с 19-летием

Московский ЦСКА поздравил нападающего Федора Чалова с днем рождения. Футболисту сегодня исполняется 19 лет.

Сегодня исполняется 19 лет нападающему #ЦСКА Фёдору Чалову. С днём рождения, Федя! pic.twitter.com/i99G1ycbG2 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 апреля 2017 г.

Чалов - воспитанник ЦСКА. За основную команду дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2). 6 ноября дебютировал в премьер-лиге в матче против пермского «Амкара».

В текущем сезоне за армейцев Чалов провел 7 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. За «молодежку» ЦСКА сыграл шесть матчей и отличился тремя забитыми мячами.