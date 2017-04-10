Аюбов и Колесник одержали победы на Prime Selection

Обладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 Залим Аюбов из Нальчика победил техническим нокаутом в первом раунде чемпиона Франции по савату Оливье Дунда. На первых минутах боя после размена ударами Залим перевел соперника в положение «бэк маунт», из которого Оливье не смог выбраться. После большого количества пропущенных мощнейших ударов французом, судья вынужден был остановить бой. Супер-бой стал главным событием международного турнира PRIME SELECTION-2017, второй этап которого завершился в Нальчике.

Во втором главном бою Prime Selection-2017 призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпионка Украины по карате, профессиональному боксу и «муай-тай» Елена Колесник не встретила существенного сопротивления, одержав победу техническим нокаутом на 25 секунде поединка поединка над чемпионкой России по панкратиону Татьяной Портновой. Осенью 2015 года Колесник была приглашена в США в качестве спарринг-партнера Ронды Роузи. Эта победа стала пятой на профессиональном ринге по ММА в активе Елены.

В рамках основного карда определились новые полуфиналисты Prime Selection-2017:

до 61 кг:

Владислав Королевский (г. Краснодар) победил Хасана Кибизова (г. Ставрополь) в первом раунде удушающим приемом;

Асланбек Каров (г. Нальчик) победил Орцу Сайдулаева (г. Грозный) техническим нокаутом;

Нурберген Шарипов (Казахстан) победил Мартазали Набиюлаева (г. Краснодар) в третьем раунде по очкам единогласным решением судей;.

Алхас Дзуев (г. Нальчик) победил Джоджуа Зурико (Грузия) в третьем раунде по очкам единогласным решением судей;

до 71 кг:

Марат Тохтамышев (г. Нальчик) победил Даниила Цветкова (г. Владимир) в первом раунде техническим нокаутом;

Асхаб Зулаев (г. Грозный) победил Мурата Тлярукова (г. Черкесск) в первом раунде нокаутом;

Залим Кудаев (г. Нальчик) победил Илью Хохлова (г. Москва) в первом раунде техническим нокаутом;

Магомед Мамаев (г. Волгоград) победил Михаила Гогитидзе (Грузия) в первом раунде техническим нокаутом;

до 84 кг.

Амирхан Кукаев (г. Грозный) победил Тимура Алибердова (г. Майкоп) в первом раунде техническим нокаутом.



Третий турнир серии Prime Selection-2017 пройдет 29 апреля в Крыму.