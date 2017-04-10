Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 0Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аюбов и Колесник одержали победы на Prime Selection

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 Залим Аюбов из Нальчика победил техническим нокаутом в первом раунде чемпиона Франции по савату Оливье Дунда. На первых минутах боя после размена ударами Залим перевел соперника в положение «бэк маунт», из которого Оливье не смог выбраться. После большого количества пропущенных мощнейших ударов французом, судья вынужден был остановить бой. Супер-бой стал главным событием международного турнира PRIME SELECTION-2017, второй этап которого завершился в Нальчике.

Во втором главном бою Prime Selection-2017 призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпионка Украины по карате, профессиональному боксу и «муай-тай» Елена Колесник не встретила существенного сопротивления, одержав победу техническим нокаутом на 25 секунде поединка поединка над чемпионкой России по панкратиону Татьяной Портновой. Осенью 2015 года Колесник была приглашена в США в качестве спарринг-партнера Ронды Роузи. Эта победа стала пятой на профессиональном ринге по ММА в активе Елены.

В рамках основного карда определились новые полуфиналисты Prime Selection-2017: 

до 61 кг: 
Владислав Королевский (г. Краснодар) победил Хасана Кибизова (г. Ставрополь) в первом раунде удушающим приемом;
Асланбек Каров (г. Нальчик) победил Орцу Сайдулаева (г. Грозный) техническим нокаутом;
Нурберген Шарипов (Казахстан) победил Мартазали Набиюлаева (г. Краснодар) в третьем раунде по очкам единогласным решением судей;.
Алхас Дзуев (г. Нальчик) победил Джоджуа Зурико (Грузия) в третьем раунде по очкам единогласным решением судей;

до 71 кг:
Марат Тохтамышев (г. Нальчик) победил Даниила Цветкова (г. Владимир) в первом раунде техническим нокаутом;
Асхаб Зулаев (г. Грозный) победил Мурата Тлярукова (г. Черкесск) в первом раунде нокаутом;
Залим Кудаев (г. Нальчик) победил Илью Хохлова (г. Москва) в первом раунде техническим нокаутом; 
Магомед Мамаев (г. Волгоград) победил Михаила Гогитидзе (Грузия) в первом раунде техническим нокаутом;

до 84 кг.
Амирхан Кукаев (г. Грозный) победил Тимура Алибердова (г. Майкоп) в первом раунде техническим нокаутом. 

Третий турнир серии Prime Selection-2017 пройдет 29 апреля в Крыму. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогнозы на главные бои этих турниров.Одна из самых красивых девушек в ММА: Перл ГонзалезОдна из самых красивых девушек в ММА: Перл Гонзалез«Советский спорт» в рубрике «Девушка дня» знакомит вас с Перл Гонзалез.Дураев не выступит на турнире ACB 57, Василевскому ищут соперникаКак стало известно «Советскому спорту», экс-чемпион ACB в полусреднем весе Альберт Дураев по причине болезни не сможет выступить на турнире ACB 57, который состоится 15 апреля в Москве.Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон»Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон»«Советский спорт» составил гид по турнире UFC 210, который состоится 9 апреля на арене «Keybank Center» (Баффало, штат Нью-Йорк, США).Аюбов и Дунда показали равный вес на официальной процедуре взвешивания PRIME SELECTION-2017Обладатель чемпионского пояса PRIME SELECTION-2016 Залим Аюбов из Нальчика и чемпион Франции по савату Оливье Дунда показали равный вес, 84 кг на официальной процедуре взвешивания турнира PRIME SELECTION-2017. Супер-бой станет главным событием мероприятия, которое пройдет 7 апреля в Нальчике.Даниэль Кормье — Энтони Джонсон. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, главным боем которого станет противостояние чемпиона организации в полутяжелом весе Даниэля Кормье и претендента Энтони Джонсона.Крис Уайдман — Гегард Мусаси. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого состоится бой между Крисом Уайдманом (США, 13 побед, 2 поражения) и Гегардом Мусаси (Голландия, 42 победы, 6 поражений, 2 ничьи).Магомед Бибулатов — Дженел Лауса. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого дебютирует российский боец наилегчайшего веса Магомед Бибулатов (13 побед, 0 поражений).Анастасия Янькова - Элина Каллиониду. Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает свой прогноз на этот поединок.Мелвин Манхуф — Рафаэль Карвалью. Прогноз «Советского спорта»8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. В главном поединке вечера чемпион организации в среднем весе бразилец Рафаэль Карвалью сразится против претендента из Голландии Мелвина Манхуфа.Олейник может сразиться против Брауна на турнире UFC 21339-летний российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC может провести 8 июля.Боец UFC Гастелум обвинен в употреблении марихуаны, бой против Силвы отменен25-летний боец смешанного стиля Келвин Гастелум обвинен Американским антидопинговым агентством (USADA) в употреблении наркотических средств.Настя, дай пять! Победит ли Анастасия Янькова юную гречанку в Турине?Настя, дай пять! Победит ли Анастасия Янькова юную гречанку в Турине?8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского вечера.Харитонов поднялся на 16 строчек в рейтинге лучших тяжеловесов мираРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших бойцов мира.Диего Давелла: У бразильских телезрителей турниры M-1 Challenge не уступают по популярности UFCБразильский боец Диего Давелла рассказывает о своем брате, о впечатлениях от России и российских зрителей, обещает что братья Давелла досрочно финишируют своих оппонентов на M-1 Challenge 76, а также рассказывает об огромном всплеске популярности турниров M-1 Challenge среди бразильских бойцов и телезрителей, благодаря их трансляциям сразу на двух национальных телеканалах Бразилии.M-1 Challenge 76. Гончаров сразится против Арепьева22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 состоится бой двух российских тяжеловесов – ударников. Евгений Гончаров (Легион, 5-2) будет биться против Даниила Арепьева (Олимп, 7-1).Россиянин Ахмедов сразится с американцем Альхассаном на турнире UFC в ШвецииРоссийский боец ММА полусреднего веса Омари Ахмедов свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 109, который состоится в Швеции 28 мая.Восходящие звезды ММА. «Гладиатор» из Чечни Магомед БибулатовВосходящие звезды ММА. «Гладиатор» из Чечни Магомед Бибулатов«Советский спорт» запускает цикл материалов о перспективных российских бойцах смешанного стиля.Девушка дня. Спарринг-партнер Ронды Роузы Елена КолесникДевушка дня. Спарринг-партнер Ронды Роузы Елена Колесник26-летняя Елена Колесник выступает за московскую команду «Strela Team».Шлеменко сразится в реванше с американцем, который «задушил» его два года назадШлеменко сразится в реванше с американцем, который «задушил» его два года назадРеванш состоится 1 июня на турнире M-1 Challenge 79, который пройдет во Дворце Спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Шахматы
Илюмжинов остается на посту президента ФИДЕ как минимум до 2018 года
Футбол
«Дженоа» вернул главного тренера спустя полтора месяца после его увольнения
Футбол
Футболистам «Ростова» выплатили зарплаты за январь
Футбол
«Урал» выбран хозяином финала Кубка России
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства