M-1 Challenge 76. Хоппе сразится против Бочкова

На турнире M-1 Challenge 76, который пройдет 22 апреля в Назрани, не знающий поражений четырехкратный чемпион Германии по вольной борьбе Рене Хоппе (Германия, 6-0) сразится с вице-чемпионом СЗФО по смешанным боевым единоборствам Ильей Бочковым (Сечь PRO, 2-0).

Обладающий внешностью университетского профессора, Рене Хоппе абсолютно преображается в бою. Он является одним из самых заслуженных действующих борцов вольного стиля в Германии и поэтому всем его оппонентам пришлось несладко и на арене смешанных единоборств. Пятерых соперников он уничтожил буквально на первых минутах, а с Андреем Селедцовым прошел полную трехраундовую дистанцию, по итогам которой праздновал победу по единогласному решению судей.

Илья Бочков является трехкратным чемпионом Новгородской области по смешанным боевым единоборствам, неоднократно выигрывал различные всероссийские турниры по боксу и кикбоксингу. Обладает отличной ударной техникой и мощным нокаутирующим ударом. На профессиональной арене одержал две стремительных победы нокаутом и сейчас готовится дебютировать в рейдже M-1 Challenge.