Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь2 : 2Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург0 : 0СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 76. Хоппе сразится против Бочкова

Источник:  Mix FightКомментарии

На турнире M-1 Challenge 76, который пройдет 22 апреля в Назрани, не знающий поражений четырехкратный чемпион Германии по вольной борьбе Рене Хоппе (Германия, 6-0) сразится с вице-чемпионом СЗФО по смешанным боевым единоборствам Ильей Бочковым (Сечь PRO, 2-0).

Обладающий внешностью университетского профессора, Рене Хоппе абсолютно преображается в бою. Он является одним из самых заслуженных действующих борцов вольного стиля в Германии и поэтому всем его оппонентам пришлось несладко и на арене смешанных единоборств. Пятерых соперников он уничтожил буквально на первых минутах, а с Андреем Селедцовым прошел полную трехраундовую дистанцию, по итогам которой праздновал победу по единогласному решению судей.

Илья Бочков является трехкратным чемпионом Новгородской области по смешанным боевым единоборствам, неоднократно выигрывал различные всероссийские турниры по боксу и кикбоксингу. Обладает отличной ударной техникой и мощным нокаутирующим ударом. На профессиональной арене одержал две стремительных победы нокаутом и сейчас готовится дебютировать в рейдже M-1 Challenge.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аюбов и Колесник одержали победы на Prime SelectionОбладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 Залим Аюбов из Нальчика победил техническим нокаутом в первом раунде чемпиона Франции по савату Оливье Дунда.Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогнозы на главные бои этих турниров.Одна из самых красивых девушек в ММА: Перл ГонзалезОдна из самых красивых девушек в ММА: Перл Гонзалез«Советский спорт» в рубрике «Девушка дня» знакомит вас с Перл Гонзалез.Дураев не выступит на турнире ACB 57, Василевскому ищут соперникаКак стало известно «Советскому спорту», экс-чемпион ACB в полусреднем весе Альберт Дураев по причине болезни не сможет выступить на турнире ACB 57, который состоится 15 апреля в Москве.Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон»Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC 210 «Кормье - Джонсон»«Советский спорт» составил гид по турнире UFC 210, который состоится 9 апреля на арене «Keybank Center» (Баффало, штат Нью-Йорк, США).Аюбов и Дунда показали равный вес на официальной процедуре взвешивания PRIME SELECTION-2017Обладатель чемпионского пояса PRIME SELECTION-2016 Залим Аюбов из Нальчика и чемпион Франции по савату Оливье Дунда показали равный вес, 84 кг на официальной процедуре взвешивания турнира PRIME SELECTION-2017. Супер-бой станет главным событием мероприятия, которое пройдет 7 апреля в Нальчике.Даниэль Кормье — Энтони Джонсон. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, главным боем которого станет противостояние чемпиона организации в полутяжелом весе Даниэля Кормье и претендента Энтони Джонсона.Крис Уайдман — Гегард Мусаси. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого состоится бой между Крисом Уайдманом (США, 13 побед, 2 поражения) и Гегардом Мусаси (Голландия, 42 победы, 6 поражений, 2 ничьи).Магомед Бибулатов — Дженел Лауса. Прогноз «Советского спорта»9 апреля в Баффало состоится турнир UFC 210, в рамках которого дебютирует российский боец наилегчайшего веса Магомед Бибулатов (13 побед, 0 поражений).Анастасия Янькова - Элина Каллиониду. Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает свой прогноз на этот поединок.Мелвин Манхуф — Рафаэль Карвалью. Прогноз «Советского спорта»8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. В главном поединке вечера чемпион организации в среднем весе бразилец Рафаэль Карвалью сразится против претендента из Голландии Мелвина Манхуфа.Олейник может сразиться против Брауна на турнире UFC 21339-летний российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Алексей Олейник свой следующий поединок в UFC может провести 8 июля.Боец UFC Гастелум обвинен в употреблении марихуаны, бой против Силвы отменен25-летний боец смешанного стиля Келвин Гастелум обвинен Американским антидопинговым агентством (USADA) в употреблении наркотических средств.Настя, дай пять! Победит ли Анастасия Янькова юную гречанку в Турине?Настя, дай пять! Победит ли Анастасия Янькова юную гречанку в Турине?8 апреля в Турине (Италия) состоится турнир Bellator 176. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского вечера.Харитонов поднялся на 16 строчек в рейтинге лучших тяжеловесов мираРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Сергей Харитонов значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших бойцов мира.Диего Давелла: У бразильских телезрителей турниры M-1 Challenge не уступают по популярности UFCБразильский боец Диего Давелла рассказывает о своем брате, о впечатлениях от России и российских зрителей, обещает что братья Давелла досрочно финишируют своих оппонентов на M-1 Challenge 76, а также рассказывает об огромном всплеске популярности турниров M-1 Challenge среди бразильских бойцов и телезрителей, благодаря их трансляциям сразу на двух национальных телеканалах Бразилии.M-1 Challenge 76. Гончаров сразится против Арепьева22 апреля на турнире M-1 Challenge 76 состоится бой двух российских тяжеловесов – ударников. Евгений Гончаров (Легион, 5-2) будет биться против Даниила Арепьева (Олимп, 7-1).Россиянин Ахмедов сразится с американцем Альхассаном на турнире UFC в ШвецииРоссийский боец ММА полусреднего веса Омари Ахмедов свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 109, который состоится в Швеции 28 мая.Восходящие звезды ММА. «Гладиатор» из Чечни Магомед БибулатовВосходящие звезды ММА. «Гладиатор» из Чечни Магомед Бибулатов«Советский спорт» запускает цикл материалов о перспективных российских бойцах смешанного стиля.Девушка дня. Спарринг-партнер Ронды Роузы Елена КолесникДевушка дня. Спарринг-партнер Ронды Роузы Елена Колесник26-летняя Елена Колесник выступает за московскую команду «Strela Team».
Футбол
Юрий Семин: Игнатьев начнет тренироваться к 20 апреля, Чорлука занимается в общей группе
Футбол
Алишер Усманов: Могу предполагать, что Венгер сам может подготовить себе преемника
Футбол
Полузащитник «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля (видео)
Футбол
Итальянец Риццоли рассудит «Баварию» и «Реал» в Мюнхене
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства