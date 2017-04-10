В «Академии бокса» стартовала серия боксерских шоу «Проспект»

7 апреля в «Академии бокса» в Лужниках состоялся первый турнир серии «Проспект» для самых талантливых и перспективных боксеров страны.

Едва зрители заняли места и погрузились в атмосферу вечера, в четырехугольник вышла первая пара, которая сразу же оправдала все ожидания: в волевом поединке Грант Маргарян одержал победу над Иваном Ивановым.

Очередную победу одержала чемпионка Казахстана по боксу Фируза Шарипова, которая за 54 секунды первого раунда уверенно разобралась с Викторией Котовой. Затем состоялся долгожданный дебют в «профи» Владимира Мышева. Финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» вышел на ринг против Александра Салтыкова и успешно справился с волнением, победив оппонента единогласным решением судей.

Еще один нокаут был зафиксирован во встрече легенды российского бокса – Валерия Брудова – с Александром Тихоновым.

В двух главных боях вечера зрителей порадовали Никита Мирошниченко и Александр Филичкин. Первый довел свою профессиональный рекорд до 8 побед в 8 поединках, одолев Фабиана Лиймо, который выдержал 8 раундов натиска российского таланта и дотерпел до судейского вердикта.

Филичкин и Кантемир Калажоков также прошли всю отведенную для поединка дистанцию, а интрига сохранялась до самого последнего момента. В итоге была поднята рука Александра, который пока не проигрывает после своего возвращения в Россию.

8 пар турнира «Проспекта» подарили зрителям незабываемый вечер, в котором было все: нерв, эмоции, а также бескомпромиссный и зрелищный бокс. В 2017 году пройдет еще несколько турниров в рамках серии, которые позволят зрителям поближе познакомиться с будущим российского бокса.

Результаты поединков: