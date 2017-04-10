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В «Академии бокса» стартовала серия боксерских шоу «Проспект»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

7 апреля в «Академии бокса» в Лужниках состоялся первый турнир серии «Проспект» для самых талантливых и перспективных боксеров страны.

Едва зрители заняли места и погрузились в атмосферу вечера, в четырехугольник вышла первая пара, которая сразу же оправдала все ожидания: в волевом поединке Грант Маргарян одержал победу над Иваном Ивановым.

Очередную победу одержала чемпионка Казахстана по боксу Фируза Шарипова, которая за 54 секунды первого раунда уверенно разобралась с Викторией Котовой. Затем состоялся долгожданный дебют в «профи» Владимира Мышева. Финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» вышел на ринг против Александра Салтыкова и успешно справился с волнением, победив оппонента единогласным решением судей.

Еще один нокаут был зафиксирован во встрече легенды российского бокса – Валерия Брудова – с Александром Тихоновым.

В двух главных боях вечера зрителей порадовали Никита Мирошниченко и Александр Филичкин. Первый довел свою профессиональный рекорд до 8 побед в 8 поединках, одолев Фабиана Лиймо, который выдержал 8 раундов натиска российского таланта и дотерпел до судейского вердикта.

Филичкин и Кантемир Калажоков также прошли всю отведенную для поединка дистанцию, а интрига сохранялась до самого последнего момента. В итоге была поднята рука Александра, который пока не проигрывает после своего возвращения в Россию.

8 пар турнира «Проспекта» подарили зрителям незабываемый вечер, в котором было все: нерв, эмоции, а также бескомпромиссный и зрелищный бокс. В 2017 году пройдет еще несколько турниров в рамках серии, которые позволят зрителям поближе познакомиться с будущим российского бокса.

Результаты поединков:

  1. Грант Маргарян победил Ивана Иванова (единогласное решение судей)

  2. Сергей Лапин победил Артавазда Маргаряна (единогласное решение судей)

  3. Фируза Шарипова победила Викторию Котову (технический нокаут)

  4. Владимир Мышев победил Александра Салтыкова (единогласное решение судей)

  5. Гайбатула Гаджиев победил Лазизбека Узокова (единогласное решение судей)

  6. Валери Брудов победил Александра Тихонова (нокаут)

  7. Никита Мирошниченко победил Фабиана Лиймо (единогласное решение судей)

  8. Александр Филичкин победил Кантемира Калажокова (единогласное решение судей)

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Сергей Ващенко
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