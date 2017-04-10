В «Академии бокса» стартовала серия боксерских шоу «Проспект»
7 апреля в «Академии бокса» в Лужниках состоялся первый турнир серии «Проспект» для самых талантливых и перспективных боксеров страны.
Едва зрители заняли места и погрузились в атмосферу вечера, в четырехугольник вышла первая пара, которая сразу же оправдала все ожидания: в волевом поединке Грант Маргарян одержал победу над Иваном Ивановым.
Очередную победу одержала чемпионка Казахстана по боксу Фируза Шарипова, которая за 54 секунды первого раунда уверенно разобралась с Викторией Котовой. Затем состоялся долгожданный дебют в «профи» Владимира Мышева. Финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» вышел на ринг против Александра Салтыкова и успешно справился с волнением, победив оппонента единогласным решением судей.
Еще один нокаут был зафиксирован во встрече легенды российского бокса – Валерия Брудова – с Александром Тихоновым.
В двух главных боях вечера зрителей порадовали Никита Мирошниченко и Александр Филичкин. Первый довел свою профессиональный рекорд до 8 побед в 8 поединках, одолев Фабиана Лиймо, который выдержал 8 раундов натиска российского таланта и дотерпел до судейского вердикта.
Филичкин и Кантемир Калажоков также прошли всю отведенную для поединка дистанцию, а интрига сохранялась до самого последнего момента. В итоге была поднята рука Александра, который пока не проигрывает после своего возвращения в Россию.
8 пар турнира «Проспекта» подарили зрителям незабываемый вечер, в котором было все: нерв, эмоции, а также бескомпромиссный и зрелищный бокс. В 2017 году пройдет еще несколько турниров в рамках серии, которые позволят зрителям поближе познакомиться с будущим российского бокса.
Результаты поединков:
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Грант Маргарян победил Ивана Иванова (единогласное решение судей)
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Сергей Лапин победил Артавазда Маргаряна (единогласное решение судей)
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Фируза Шарипова победила Викторию Котову (технический нокаут)
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Владимир Мышев победил Александра Салтыкова (единогласное решение судей)
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Гайбатула Гаджиев победил Лазизбека Узокова (единогласное решение судей)
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Валери Брудов победил Александра Тихонова (нокаут)
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Никита Мирошниченко победил Фабиана Лиймо (единогласное решение судей)
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Александр Филичкин победил Кантемира Калажокова (единогласное решение судей)