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Адвокат: Апелляционная жалоба Кокорина на лишение прав вряд ли будет успешной

Источник:  Газета.RuКомментарии

Адвокат Виктор Наумов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, скорее всего, будет лишен водительских прав за нарушение правил дорожного движения. 

- Апелляционная жалоба, поданная Александром Кокориным, вряд ли будет успешной. Футболист был наказан по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, которая предусматривает наказание от штрафа до лишения прав. Судья, назначая наказание в виде лишения прав, уже учел степень вины футболиста и обстоятельства совершения нарушения. Для отмены решения необходимы веские новые доказательства, которые бы показали, что либо нарушения не было, либо оно было, но вины Кокорина в его совершении нет. Так как такие доказательства не были предоставлены при первом разбирательстве, то апелляционная жалоба, скорее всего, подается в надежде на снижение наказания.

В последнее время суды достаточно жестко наказывают нарушителей ПДД, причем как «звездных», так и обычных, поэтому особых шансов у Кокорина на улучшение своего положения нет. Статья 12.17 КоАП РФ предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, может быть назначено наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей, административного ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов, — рассказал Наумов «Газете.Ru». 

Напомним, что  Кокорину инкриминируют выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.  Ему грозит лишение водительских на срок от четырех до шести месяцев.

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