«Эльденсе» участвовал в договорных матчах по указанию мафиозного клана

Как сообщает RT со ссылкой на испанское издание El Confidencial, представитель итальянских инвесторов «Эльденсе» Нобиле Капуани признался в договорных матчах по указанию членов клана калабрийской мафии Эрколе ди Николи и Алессандро Гауччи.

Отмечается, что кроме инвесторов, в итальянскую диаспору входили главный тренер клуба из третьего дивизиона чемпионата Испании Филиппо ди Пьеро, а также пять итальянских футболистов.

Напомним, в ходе расследования стало известно, что «Эльденсе» принимал участие как минимум в пяти договорных матчах, одним из которых стало поражение 0:12 от «Барселоны B».

«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е, место в турнире третьего испанского дивизиона, снялся с соревнований.