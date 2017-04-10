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«Эльденсе» участвовал в договорных матчах по указанию мафиозного клана

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на испанское издание El Confidencial, представитель итальянских инвесторов «Эльденсе» Нобиле Капуани признался в договорных матчах по указанию членов клана калабрийской мафии Эрколе ди Николи и Алессандро Гауччи.

Отмечается, что кроме инвесторов, в итальянскую диаспору входили главный тренер клуба из третьего дивизиона чемпионата Испании Филиппо ди Пьеро, а также пять итальянских футболистов.

Напомним, в ходе расследования стало известно, что «Эльденсе» принимал участие как минимум в пяти договорных матчах, одним из которых стало поражение 0:12 от «Барселоны B».

«Эльденсе», занимавший последнее, 20-е, место в турнире третьего испанского дивизиона, снялся с соревнований.

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