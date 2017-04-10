Александр Еременко: Против СКА было не так тяжело играть, как с «Торпедо»

Вратарь «Динамо» (Москва) Александр Еременко подвел итоги выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 и Кубке Гагарина.

- Как оцениваете свою игру и игру команды в целом?

- Результата мы не достигли, значит, не очень хорошо. Не могу сказать, что я доволен своей игрой, наверно, можно было сыграть лучше. В целом сезон был сложный: начали мы хорошо, потом был небольшой провал, в концовке вроде удалось выровнять игру, и у нас появилась именно та команда, которая была способна завоевать Кубок. Но, к сожалению, чего-то нам не хватило.

- Что помешало «Динамо» бороться дальше?

- Плей-офф - это мини-чемпионат, в котором есть очень много своих нюансов, и практически нет мелочей. Сейчас пока не могу сказать, чего нам не хватило, чуть-позже, с холодной головой, мы сделаем определенные выводы и примем какое-то решение. Претензий к ребятам у меня нет - все очень хотели, старались, отдавались полностью, но что-то у нас не получилось, где-то Питер оказался мастеровитее.

- Что хотелось бы изменить в следующем сезоне?

- Всегда хочется что-то изменить. Прежде всего, буду работать над собой.

- Кто, на ваш взгляд, был самым сильным соперником? С кем сложнее всего было играть?

- Наверно, Нижний Новгород. Если рассматривать два тура плей-офф - даже со СКА было не так тяжело играть, как с «Торпедо», - приводит слова Еременко официальный сайт «Динамо».

Напомним, московский клуб под руководством Сергея Орешкина завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли в пяти матчах «Торпедо» (4-1), а на следующей стадии проиграли серию СКА (1-4). После вылета из Кубка Гагарина гендиректор «Динамо» Андрей Сафронов объявил, что контракт с Сергеем Орешкиным, который истечет 30 апреля, не будет продлен.

Александр Еременко в регулярном чемпионате провел 37 матчей, одержал 24 победы, отразил 95 процентов бросков и девять раз раз отстоял на ноль. В плей-офф на счету 37-летнего вратаря десять игр, пять побед и 92,8 процента отраженных бросков. Контракт Еременко с «Динамо» действует до 30 апреля.

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