Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сибири»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что Павел Зубов назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. 44-летний специалист входил в тренерский штаб Андрея Скабелки, который в феврале подал в отставку.

- Основные причины неудачи: я, селекционные ошибки, травмы, переоценка наших молодых лидеров. Были и внутрикомандные проблемы. Но мы все равно цеплялись зубами, делали, что могли. Жутко обидно не пройти по разнице побед в плей-офф.

И сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера ХК "Сибирь" Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки. — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.

Уход Скабелки - это его решение, решение обдуманное взрослого человека. А у нас жизнь продолжается. Жили, живем и будем жить. Найти главного тренера оказалось сложнее, чем я думал. Было несколько кандидатов, искали долго и далеко. В итоге нашли быстро и рядом, поэтому сейчас мы назначили исполняющим обязанности главного тренера Павла Зубова, который до этого был ассистентом Скабелки. Очень велика возможность того, что Павел Зубов начнет сезон именно в этой должности. Вопрос об этом будет обсуждаться на попечительском совете «Сибири» 14 апреля. Помимо Андрея Скабелки, наш тренерский штаб покинул и тренер по физической подготовке - Кирилл Легчаков, - приводит пресс-служба клуба слова Фастовского.

Напомним, что «Сибирь» под руководством Андрея Скабелки заняла девятое место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.