Кирилл Фастовский: Шумаков, Шалунов и Окулов покинули «Сибирь»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что команду покинули три лидера: Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов.

- По составу: потеряли мы пока трех лидеров - Шумакова, Шалунова и Окулова. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург. Кемппайнен также в «Сибири» играть не будет. Защита команды у нас осталась почти вся на месте, кроме Мишарина. Вратари на месте: Салак и Красиков, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.

По составу: потеряли мы пока трех лидеров: Шумаков, Шалунов и Окулов. Мишарин поехал играть домой в Екатеринбург. — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.

Ранее было объявлено, что главным тренером «Сибири» станет Павел Зубов, сменивший на этом посту Андрея Скабелку.