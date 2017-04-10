«Металлург» Мг – СКА. Яковлев пропустит второй матч, Тихонов заявлен 13-м нападающим
Тренерский штаб СКА назвал состав команды на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» из Магнитогорска.
Ворота армейцев будет защищать Игорь Шестеркин. Запасной голкипер – Микко Коскинен.
Первое звено: Рукавишников – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Зубарев, Широков – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Дергачев – Каблуков – Барабанов, Тихонов.
Игру пропустит защитник Егор Яковлев, который принимал участие в первой встрече. Его место в первом звене занял Роман Рукавишников, а 13-м нападающим заявлен Виктор Тихонов.
Напомним, второй матч серии пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Счет серии – 1-0 в пользу СКА.
Матч
Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция