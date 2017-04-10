Джефферсон Фарфан: В Голландии Ари забивал много голов

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о дружбе с Ари и о том, как учит русский язык.

- Как вы так быстро сдружились с Ари?

- Мы же в одно время играли в чемпионате Голландии. Я в ПСВ, он – в АЗ. Еще тогда познакомились. Ари много голов забивал за свою команду, АЗ был одним из конкурентов ПСВ в борьбе за чемпионство. Теперь мы живем рядом, в одном доме. Но я также хорошо общаюсь и с другими бразильцами, с Гилерме, Майконом. С российскими игроками тоже пытаюсь говорить, но тут уже сложнее, не знаю языка.

- Учить собираетесь?

- Я потихоньку учу в процессе общения. Уверен, скоро смогу что-то сказать по-русски.

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