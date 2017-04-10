Кирилл Фастовский: В следующем году «Сибири» будет непросто, но задача попадания в плей-офф будет

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что у клуба на следующий сезон сохранится задача попасть в плей-офф, а так же отметил, что повышения цен на билеты не предвидится.

- В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто. Будьте к этому готовы. Но задача попадания в плей-офф будет. Без этого никуда! Что касается новых спонсоров, идут переговоры, и один почти созрел... Следующий сезон у «Сибири» - юбилейный, нам исполняется 55 лет. Так что весь антураж, который мы готовим, будет касаться этой темы.

В следующем году нам будет, мягко говоря, непросто. Будьте к этому готовы. Но задача попадания в плей-офф, будет. Без этого никуда! — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.

О ценах на билеты на следующий сезон: мы не заслужили того, чтобы цены на билеты поднялись. Так что, повышения не будет. По поводу абонементов: те, кто в прошлом году переплатили, в этот раз мы сделаем скидку на эту сумму, вернем 1000 рублей, которую они отдали, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.

О ценах на билеты на следующий сезон: мы не заслужили того, чтобы цены на билеты поднялись. Так что, повышения не будет. — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла девятое место и не попала в плей-офф Кубка Гагарина.