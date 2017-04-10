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«Металлург» Мг – СКА. Денис Казионов сыграет вместо брата в четвертом звене

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» объявил заявку команды на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против СКА.

Ворота будет защищать Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.

Первое звено: Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;

Второе звено: Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Семин;

Третье звено: Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;

Четвертое звено: Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков. 

В составе «Магнитки» произошла одна замена: вместо Дмитрия Казионова в четвертом звене сыграет его брат Денис.

Напомним, второй матч серии пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Счет серии – 1-0 в пользу СКА.

Матч

Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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