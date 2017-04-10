«Металлург» Мг – СКА. Денис Казионов сыграет вместо брата в четвертом звене
Магнитогорский «Металлург» объявил заявку команды на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против СКА.
Ворота будет защищать Василий Кошечкин, запасным голкипером заявлен Илья Самсонов.
Первое звено: Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Второе звено: Ли – Береглазов, Осала – Сантала – Семин;
Третье звено: Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Четвертое звено: Дронов, Платонов – Калетник – Денис Казионов, Железков.
В составе «Магнитки» произошла одна замена: вместо Дмитрия Казионова в четвертом звене сыграет его брат Денис.
Напомним, второй матч серии пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Счет серии – 1-0 в пользу СКА.
Матч
Металлург Мг - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция