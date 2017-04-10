«Металлург» Мг – СКА. Денис Казионов сыграет вместо брата в четвертом звене

Кирилл Фастовский: В следующем году «Сибири» будет непросто, но задача попадания в плей-офф будет

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что у клуба на следующий сезон сохранится задача попасть в плей-офф, а так же отметил, что повышения цен на билеты не предвидится.