Кирилл Фастовский: Замена освещения на домашней арене обойдется «Сибири» в 16 миллионов рублей
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что клуб начал работы по замене освещения на домашней арене.
- Со следующей недели мы начинаем менять освещение в ЛДС «Сибирь», чтобы соответствовать регламенту. Стоимость этого мероприятия 16 миллионов рублей, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского.
Со следующей недели мы начинаем менять освещение в ЛДС "Сибирь", чтобы соответствовать регламенту.Стоимость этого мероприятия 16 млн.рублей.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 апреля 2017 г.
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